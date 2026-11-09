Турпоток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев вырос на 1,5%

С начала года по сентябрь регион посетили 1 млн 581 тыс. человек — на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Приэльбрусье сохраняет ведущую роль: там отдохнули около 60% общего потока туристов. В Нальчике турпоток увеличился на 41%.