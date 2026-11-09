Турпоток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев вырос на 1,5%
Объем туристических услуг в Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2026 года достиг 20,8 млрд рублей, налоговые поступления составили 1 млрд 718 млн рублей. В сфере занято около шести тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра курортов и туризма республики Асланби Шхагапсоев.
С начала года по сентябрь регион посетили 1 млн 581 тыс. человек — на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Приэльбрусье сохраняет ведущую роль: там отдохнули около 60% общего потока туристов. В Нальчике турпоток увеличился на 41%.
В отрасли работают более 650 средств размещения вместимостью свыше 23 тыс. мест — за год прирост составил 7%. Господдержка в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» позволила освоить 432,4 млн рублей: за счет этих средств созданы модульные средства размещения. Загрузка курорта Нальчик превышает 80%, а его санатории за девять месяцев приняли более 33 тыс. человек.