Дом в Георгиевском округе признали аварийным после вмешательства следователей
В Ставропольском крае многоквартирный дом в поселке Новоульяновском Георгиевского муниципального округа признан аварийным и подлежащим сносу. Вопрос сдвинулся с места после обращения местной жительницы в региональное управление Следственного комитета России, сообщил в пресс-службе ведомства.
Жительница просила содействия в решении проблемы, связанной с неудовлетворительным состоянием здания на улице Школьной. До этого она неоднократно направляла заявления в различные государственные органы и органы местного самоуправления. Однако, несмотря на состояние дома, требовавшее признания его аварийным, вопрос длительное время оставался нерешенным.
По обращению следственный отдел по городу Георгиевску СУ СК России по Ставропольскому краю организовал работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и защите жилищных прав граждан. В результате принятых следователями мер дом признан аварийным и подлежащим сносу.