Дом в Георгиевском округе признали аварийным после вмешательства следователей

Жительница просила содействия в решении проблемы, связанной с неудовлетворительным состоянием здания на улице Школьной. До этого она неоднократно направляла заявления в различные государственные органы и органы местного самоуправления. Однако, несмотря на состояние дома, требовавшее признания его аварийным, вопрос длительное время оставался нерешенным.