Бюджет Воронежа получит 70 млн на проживание и питание переселенцев

Подготовлено постановление правительства Воронежской области о распределении из региональной казны бюджету Воронежа еще 69,5 млн руб. для возмещения расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, вынужденно покинувших постоянные места проживания на территории Украины и субъектов РФ с введенными средним и максимальным уровнями реагирования. Источником финансового обеспечения являются зарезервированные средства.