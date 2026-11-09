Бюджет Воронежа получит 70 млн на проживание и питание переселенцев
Подготовлено постановление правительства Воронежской области о распределении из региональной казны бюджету Воронежа еще 69,5 млн руб. для возмещения расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, вынужденно покинувших постоянные места проживания на территории Украины и субъектов РФ с введенными средним и максимальным уровнями реагирования. Источником финансового обеспечения являются зарезервированные средства.
В пояснительной записке к документу говорится, что принятие постановления не повлечет за собой дополнительного расходования средств областного бюджета и «наступления отрицательных последствий для граждан». Контроль за исполнением будет возложен на заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал о распределении из областного бюджета на эти цели 145,6 млн руб. До этого, в августе стало известно о трансферте в размере 165,1 млн руб. Тогда формулировка назначения средств на проживание и питание говорила о размещении «граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории и прибывших в экстренном массовом порядке».