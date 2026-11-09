Экс-замуправляющего отделением ЦБ в Воронеже возглавил подразделение в Брянске
Бывший заместитель управляющего отделением по Воронежской области главного управления Банка России по ЦФО Сергей Гуркин был назначен на пост главы подразделения регулятора по Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Господин Гуркин приступил к своим обязанностям с 6 ноября. Заместителем управляющего отделением ЦБ в Воронеже он работал с 2020 по 2026 год. На посту главы брянского отделения регулятора Сергей Гуркин сменил Дмитрия Сазонова.
Сергей Гуркин окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана и Всероссийский заочный финансово-экономический институт — по специальностям «инженер-механик» и «экономист» соответственно. В Банке России начал работать в 1992 году. Он прошел путь от инженера второй категории отдела безопасности и защиты информации до начальника отдела безопасности калужского отделения Банка России.
В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что замуправляющего отделением ЦБ по Воронежской области Роман Костянский возглавил региональное подразделение регулятора. На этой должности господин Костянский сменил Игоря Кочегарова. 4017260