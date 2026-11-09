Экс-замуправляющего отделением ЦБ в Воронеже возглавил подразделение в Брянске

Сергей Гуркин окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана и Всероссийский заочный финансово-экономический институт — по специальностям «инженер-механик» и «экономист» соответственно. В Банке России начал работать в 1992 году. Он прошел путь от инженера второй категории отдела безопасности и защиты информации до начальника отдела безопасности калужского отделения Банка России.