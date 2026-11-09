В Ростовской области привлекут кредиты на 1,3 млрд рублей из-за дефицита бюджета
Власти Ростовской области намерены привлечь кредиты на общую сумму 1,3 млрд рублей. Средства направят на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств региона, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Минфин области проводит восемь конкурсов на привлечение займов от коммерческих организаций: семь из них рассчитаны на сумму 164,3 млн рублей, еще один — на 131,4 млн рублей. Погасить займы министерство рассчитывает в период с 23 ноября 2026 года по 30 ноября 2028 года.
Итоговый объем обязательств может меняться в зависимости от уровня ключевой ставки Банка России. Стоимость кредитования для региона, впрочем, ограничена: она не должна превышать 16,27% годовых, из которых 14% приходится на ключевую ставку ЦБ.