В Ростовской области привлекут кредиты на 1,3 млрд рублей из-за дефицита бюджета

Минфин области проводит восемь конкурсов на привлечение займов от коммерческих организаций: семь из них рассчитаны на сумму 164,3 млн рублей, еще один — на 131,4 млн рублей. Погасить займы министерство рассчитывает в период с 23 ноября 2026 года по 30 ноября 2028 года.