В Татарстане заведующая амбулаторией фиктивно оформляла лечение в стационаре
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей Карабашской врачебной амбулаторией Бугульминской центральной районной больницы. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
По версии следствия, в 2024–2025 годах для улучшения показателей диспансеризации обвиняемая внесла в документы ложные сведения о прохождении обследования местной жительницей. Кроме того, ради получения стимулирующих выплат она указала в 45 медицинских картах недостоверную информацию о лечении пациентов в условиях дневного стационара.
Обвиняемой вменяют ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. На ее имущество на сумму более 1,1 млн руб. наложили арест.