В Татарстане заведующая амбулаторией фиктивно оформляла лечение в стационаре

По версии следствия, в 2024–2025 годах для улучшения показателей диспансеризации обвиняемая внесла в документы ложные сведения о прохождении обследования местной жительницей. Кроме того, ради получения стимулирующих выплат она указала в 45 медицинских картах недостоверную информацию о лечении пациентов в условиях дневного стационара.