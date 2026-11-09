Россияне стали чаще делать ремонт

Основную аудиторию сайтов строительных магазинов и поиска мастеров, по данным МегаФона, составляют люди от 35 до 44 лет — на них приходится 42% всех посетителей специализированных площадок. Еще 27% составляют пользователи в возрасте от 45 до 54 лет. Студенты и молодежь от 18 до 24 лет, напротив, заходят на такие ресурсы реже остальных, их доля едва достигает 1,5%. Мужчины интересуются материалами и строительными работами почти в два раза чаще женщин и формируют 66% аудитории.