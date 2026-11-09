В Казани число производственных несчастных случаев выросло на 42%

За десять месяцев этого года в Казани зарегистрировали 37 производственных несчастных случаев. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 26 таких происшествий, сообщила председатель комитета экономического развития аппарата исполкома города Гузель Мингазова.