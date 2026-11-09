В Казани число производственных несчастных случаев выросло на 42%
Рост происшествий связан с нарушением дисциплины, усталостью и спешкой работников
За десять месяцев этого года в Казани зарегистрировали 37 производственных несчастных случаев. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 26 таких происшествий, сообщила председатель комитета экономического развития аппарата исполкома города Гузель Мингазова.
Среди них 25 случаев привели к тяжелым последствиям, три были групповыми, девять закончились гибелью работников. Всего за этот период в исполком поступило 61 уведомление о несчастных случаях на предприятиях.
Наиболее травмоопасными отраслями стали промышленность, где зарегистрировали 18 случаев, и строительство, где произошло восемь несчастных случаев.
Рост числа происшествий связывают прежде всего с человеческим фактором: нарушением трудовой дисциплины, усталостью и спешкой при выполнении привычных операций. Также выявлены недостатки в организации обучения и инструктажа сотрудников, в том числе в период адаптации на рабочем месте.