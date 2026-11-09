Число обесточенных населенных пунктов в Дагестане выросло до 89
В Дагестане из-за замыканий и обрывов линий электропередачи без света остались 89 населенных пунктов в девяти муниципальных районах. По состоянию на 10:30 9 ноября отключения затронули Буйнакский, Гунибский, Кайтагский, Курахский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Хивский, Хунзахский и Чародинский районы, сообщает региональное управление МЧС.
В аварийно-восстановительных работах задействованы 12 бригад электриков — 43 человека и 12 единиц техники. Восстановить электроснабжение планируют к 20:00 мск понедельника.
Накануне спасатели предупреждали об обильных осадках, снегопаде и усилении ветра до 20 м/с. Ранее сообщалось, что вечером 8 ноября и утром 9 ноября без электричества остались 62 населенных пункта в пяти районах республики.