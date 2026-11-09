Пассажиропоток межрегиональных поездов в Черноземье за год вырос на 30%
В январе — октябре 2026 года ускоренные поезда межрегионального проекта «Соединяя Черноземье» перевезли 195,1 тыс. пассажиров. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).
За десять месяцев составы, связавшие Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области, выполнили 1,2 тыс. рейсов.
Наибольшей популярностью у жителей макрорегиона пользовался маршрут Воронеж — Старый Оскол — Белгород: им воспользовались 73,5 тыс. человек (совершено 524 рейса). На направлении Воронеж — Мичуринск — Тамбов перевезено 55,7 тыс. пассажиров (171 рейс). Поезда по маршруту Воронеж — Липецк — Елец выбрали 46,6 тыс. человек (259 рейсов), а сообщением Воронеж — Касторная Курская — Курск проехали 19,3 тыс. пассажиров (193 рейса).
Проект «Соединяя Черноземье» реализуется пригородной пассажирской компанией «Черноземье» совместно с ЮВЖД и властями регионов для развития прямого скоростного железнодорожного сообщения между областными центрами и крупными городами макрорегиона.
За январь — август 2026 года составы проекта «Соединяя Черноземье», курсирующие между Воронежем, Старым Осколом и Белгородом, перевезли 7,7 тыс. человек, выполнив 56 рейсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток на этом направлении вырос на 20,7%.