Пассажиропоток межрегиональных поездов в Черноземье за год вырос на 30%

В январе — октябре 2026 года ускоренные поезда межрегионального проекта «Соединяя Черноземье» перевезли 195,1 тыс. пассажиров. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).