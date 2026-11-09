В Дагестане число обесточенных населенных пунктов выросло до 62
В Дагестане из-за замыканий и обрывов линий электропередачи без электричества остались 62 населенных пункта в пяти муниципальных районах. По состоянию на 8:00 мск 9 ноября, без света находились 8 246 домов, сообщает региональное управление МЧС.
Аварийно-восстановительные работы ведут шесть бригад электриков — 18 человек и шесть единиц техники. Электроснабжение планируют восстановить к 15:00 мск понедельника.
Накануне спасатели предупреждали об обильных осадках, снегопаде и усилении ветра до 20 м/с. Днем ранее, 8 ноября, из-за замыканий и обрывов ЛЭП отключения затронули 12 сел в четырех районах республики.