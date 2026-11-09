Главный тренер «Купол-Родников» Сергей Чернов покинул ижевский клуб

«Более трех лет Сергей вел нашу команду к победам! Пришло время перемен, к сожалению, в большом спорте так бывает. Сергей вписал свое имя в историю клуба и точно навсегда останется в сердцах болельщиков!» — заявил господин Стародумов. Имя нового главного тренера в клубе пока не называют.