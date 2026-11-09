Главный тренер «Купол-Родников» Сергей Чернов покинул ижевский клуб
Стороны расторгли сотрудничество по обоюдному решению
Сергей Чернов ушел с поста главного тренера ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Решение о прекращении сотрудничества принято по обоюдному согласию сторон. Руководитель клуба Константин Стародумов поблагодарил тренера за работу и вклад в историю команды.
«Более трех лет Сергей вел нашу команду к победам! Пришло время перемен, к сожалению, в большом спорте так бывает. Сергей вписал свое имя в историю клуба и точно навсегда останется в сердцах болельщиков!» — заявил господин Стародумов. Имя нового главного тренера в клубе пока не называют.
Сергей Чернов возглавил «Купол-Родники» в июне 2023 года, сменив Вадима Филатова. До этого он выступал за команду как игрок, а после завершения карьеры перешел на тренерскую работу.