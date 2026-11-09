Почти половина ростовчан планирует летний отпуск в 2027 году
На лето 2027 года намерены взять весь отпуск или его основную часть 46% работающих жителей Ростова-на-Дону. Такие данные получены в ходе опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором участвовали экономически активные трудоустроенные граждане.
Большинство работающих ростовчан уже определились с графиком отпусков. Весной планируют отдыхать 9%, осенью — 8%, зимой — 4%. Еще 11% возьмут отпуск по графику, составленному отделом кадров.
Вместе с тем, женщины чаще мужчин выбирают лето, тогда как мужчины чаще предпочитают зимний отдых. Среди жителей города до 35 лет летний отпуск выбрали 42%, среди тех, кто старше, — 50%. Молодежь чаще отдыхает осенью и зимой.