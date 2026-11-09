Почти половина ростовчан планирует летний отпуск в 2027 году

Вместе с тем, женщины чаще мужчин выбирают лето, тогда как мужчины чаще предпочитают зимний отдых. Среди жителей города до 35 лет летний отпуск выбрали 42%, среди тех, кто старше, — 50%. Молодежь чаще отдыхает осенью и зимой.