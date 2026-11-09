На Ставрополье УФАС выявило нарушение в закупке сквера в Лермонтове на 24 млн рублей
Ставропольское УФАС выявило нарушение при проведении закупки на благоустройство сквера в Лермонтове стоимостью 24 млн рублей. Антимонопольный орган признал необоснованным отклонение заявки ООО «ЮНИТОРГ», сообщили в пресс-службе ведомства.
Формальным поводом стало несоответствие характеристик спортивного оборудования. Спор же возник из-за неточностей в документации заказчика, породивших двусмысленность в трактовке требований.
В ведомстве установили, что требование заказчика содержит внутреннее противоречие: участник закупки объективно не может однозначно определить допустимое значение и вынужден выбирать одну из взаимоисключающих трактовок. Это уже не первая жалоба на действия заказчика по данному аукциону, которую рассматривало УФАС.
МКУ города Лермонтова «Отдел капитального строительства» выдано очередное предписание: внести изменения в извещение о закупке, исключив противоречивые требования к характеристикам товара, а также продлить срок подачи заявок. Должностным лицам заказчика, допустившим нарушения, грозят штрафы.