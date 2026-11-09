На Ставрополье УФАС выявило нарушение в закупке сквера в Лермонтове на 24 млн рублей

В ведомстве установили, что требование заказчика содержит внутреннее противоречие: участник закупки объективно не может однозначно определить допустимое значение и вынужден выбирать одну из взаимоисключающих трактовок. Это уже не первая жалоба на действия заказчика по данному аукциону, которую рассматривало УФАС.