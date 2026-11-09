Владельца ТЦ «Ботаника Молл» Борзенкова будут судить по делу о травме ребенка
Разбирательство по делу о травмировании ребенка в ТЦ «Ботаника Молл» в Екатеринбурге назначено на 16 ноября в Чкаловском районном суде. Обвиняемым стал владелец ТЦ Илья Борзенков, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. В 2006 году уральский бизнесмен Илья Борзенков являлся вице-мэром Екатеринбурга по экономике.
Его будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Инцидент с ребенком случился вечером 19 августа 2025 года. Мальчик ехал на эскалаторе вместе с мамой и присел на ступеньку, положив на нее руку. Когда ступени сложились, кисть отрезало. По данным следствия, владелец ТЦ, чтобы снизить затраты на обслуживание эскалаторов, не назначил нужных специалистов и не устранил ранее выявленные неисправности. При этом возможность отключения эскалатора в экстренной ситуации не была предусмотрена.