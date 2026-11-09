Модульные медотделения для Шахт и Батайска обойдутся в 575 млн рублей каждое

Создание модульных отделений экстренной медицинской помощи в больницах Шахт и Батайска потребует по 575 млн рублей на каждое. Такие данные следуют из материалов к проекту бюджета Ростовской области на 2027–2029 годы, с которыми ознакомились «Ведомости Юг».