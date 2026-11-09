Во Всеволожске организовали пункт временного размещения после атаки БПЛА

В ночь на 9 ноября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над регионом 113 БПЛА. Помимо повреждения крыши жилого дома, осколки попали в одну из квартир в Киришах. Оттуда эвакуировали семью. В результате атаки пострадавших, по предварительным данным властей, нет.