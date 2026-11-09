Во Всеволожске организовали пункт временного размещения после атаки БПЛА
Во Всеволожске Ленинградской области организовали пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома на проезде Березовая роща, на крышу которого упали осколки беспилотника. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщила глава Всеволожского района Лира Бурак.
Госпожа Бурак уточнила, что находится на месте с пяти утра. Пункт временного размещения открыли в городском Доме культуры. В ближайшее время также должно состояться заседание оперативного штаба. Для жителей организовали телефонную линию: 8 (81370) 2-54-88.
В ночь на 9 ноября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над регионом 113 БПЛА. Помимо повреждения крыши жилого дома, осколки попали в одну из квартир в Киришах. Оттуда эвакуировали семью. В результате атаки пострадавших, по предварительным данным властей, нет.