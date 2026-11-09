Врио мэра Екатеринбурга проведет выездной прием жителей Кировского района
В Екатеринбурге врио главы города Рустам Галямов планирует провести выездной прием жителей Кировского района. Как сообщил он в своем канале в Max, встреча состоится 13 ноября в 13:00 на базе спортивной школы «Виктория» на ул. Владимира Высоцкого, 14.
Помимо господина Галямова, на приеме будут присутствовать заместители главы Екатеринбурга, руководители органов администрации города, представители контрольно-надзорных органов, муниципальных учреждений, общественных организаций и управляющих компаний.
Жители могут записаться на прием заранее, также записаться можно будет в день приема в здании спортшколы до 17:00. С собой нужно взять удостоверение личности. По словам врио мэра, такие встречи пройдут во всех районах Екатеринбурга.