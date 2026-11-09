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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Каменском районе Дона отремонтировали дорогу к Верхним Грачикам

В Каменском районе завершили ремонт дороги к хутору Верхние Грачики. Маршрут для местных жителей значим: он связывает хутор с районным центром и соседними населенными пунктами.

Правительство Ростовской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили 1,4 км дорожного полотна, направив на эти цели более 16,5 млн рублей.
В ходе работ уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины и отремонтировали водопропускную трубу. Все мероприятия завершены в срок.
Мария Хоперская