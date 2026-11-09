На перевале Харами дорожники расчищают трассу от снега
С выпадением снега специалисты Ботлихского филиала АО «РСУ» приступили к расчистке и обработке дорожного покрытия на участке автодороги до перевала Харами в Дагестане. Об этом сообщили в «Дагавтодоре».
На маршруте задействована дорожная техника. Проезжую часть очищают от снега и обрабатывают песчано-солевой смесью, чтобы не допустить образования гололеда.
Работы идут с учетом погодных условий. Главная задача — поддерживать проезд по участку в течение зимнего периода.