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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Кавказ

На перевале Харами дорожники расчищают трассу от снега

С выпадением снега специалисты Ботлихского филиала АО «РСУ» приступили к расчистке и обработке дорожного покрытия на участке автодороги до перевала Харами в Дагестане. Об этом сообщили в «Дагавтодоре».
На маршруте задействована дорожная техника. Проезжую часть очищают от снега и обрабатывают песчано-солевой смесью, чтобы не допустить образования гололеда.
Работы идут с учетом погодных условий. Главная задача — поддерживать проезд по участку в течение зимнего периода.
Мария Хоперская