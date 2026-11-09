Работа мукомольного предприятия на Ставрополье приостановлена на 30 суток
Судебные приставы Новоалександровского районного отделения ГУФССП по Ставропольскому краю приостановили на 30 суток деятельность предприятия, которое производит муку и занимается ее продажей. Причиной стали нарушения миграционного законодательства.
Руководитель организации принял на работу иностранного гражданина, но после расторжения трудового договора не сообщил об этом в надлежащем порядке, нарушив тем самым российское законодательство. Рассмотрев материалы дела по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства»), суд постановил приостановить работу предприятия на 30 суток.
После получения исполнительного листа приставы выехали по адресу организации и опечатали помещения. В течение срока, определенного судом, они будут проверять надлежащее исполнение требований исполнительного документа.