Работа мукомольного предприятия на Ставрополье приостановлена на 30 суток

Руководитель организации принял на работу иностранного гражданина, но после расторжения трудового договора не сообщил об этом в надлежащем порядке, нарушив тем самым российское законодательство. Рассмотрев материалы дела по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства»), суд постановил приостановить работу предприятия на 30 суток.