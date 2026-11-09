В Ставрополе сотрудника автосалона заподозрили в краже 2,3 млн рублей

В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, которого подозревают в хищении около 2,3 млн руб. у дилерского центра. По версии следствия, за три месяца работы консультантом-продавцом он получил деньги от семи покупателей подержанных автомобилей, после чего отменил оформленные сделки в приложении и уволился.