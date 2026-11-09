В Мурманской области 15 учителей-блогеров получат стипендии до 15 тыс. рублей

В Мурманской области определили первых получателей губернаторских стипендий для педагогов-блогеров. Ежемесячные выплаты в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в течение года будут получать 15 учителей и преподавателей из семи населенных пунктов региона, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.