В Мурманской области 15 учителей-блогеров получат стипендии до 15 тыс. рублей
В Мурманской области определили первых получателей губернаторских стипендий для педагогов-блогеров. Ежемесячные выплаты в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в течение года будут получать 15 учителей и преподавателей из семи населенных пунктов региона, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В список победителей вошли педагоги из Мурманска, Кандалакши, Мончегорска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь и Ловозера. Полный перечень получателей стипендий опубликует региональное министерство образования и науки.
«Поддерживаем тех, кто рассказывает о своей работе, делится опытом, помогает школьникам с выбором профессии и поднимает престиж учительского труда»,— написал господин Чибис.
Специальную стипендию учредили для педагогов, которые ведут блоги о своей профессиональной деятельности. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», конкурс предусматривает 15 выплат трех размеров: пять стипендий по 15 тыс. руб., пять по 10 тыс. руб. и пять по 5 тыс. руб. Их назначают на период с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года.