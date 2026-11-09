На Ставрополье с начала года бизнес получил льготных займов на 600 млн рублей
С начала 2026 года Фонд микрофинансирования Ставропольского края предоставил предпринимателям льготные займы на общую сумму 600 млн руб. Поддержку получили около 200 представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Одна из наиболее востребованных программ — «Промышленник», по которой предприниматели могут получить до 5 млн руб. под 1% годовых. Также в регионе действуют отдельные программы финансирования для участников СВО и членов их семей, планирующих открыть или развивать собственное дело.
Как отмечается в сообщении, льготные займы предназначены для развития бизнеса, расширения производства и создания рабочих мест.