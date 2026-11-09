Свердловские власти подписали с T2 соглашение о развитии связи на дорогах области

Кроме того, связь планируется улучшить на территории логопарка «Кольцовский», на трассах в районе СНТ Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила и в малых населенных пунктах в Белоярском, Горноуральском, Каменском, Невьянском, Полевском и Сысертском городских округах. По словам Светланы Галилеевой, соглашение позволит ускорить устранение «серых» зон.