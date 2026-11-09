Свердловские власти подписали с T2 соглашение о развитии связи на дорогах области
Губернатор Свердловской области Денис Паслер и директор макрорегиона «Урал» мобильного оператора Т2 Светлана Галилеева подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автомобильных дорог региона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно документу, до конца 2026 года Т2 установит и модернизирует базовые станции для улучшения качества связи вдоль следующих маршрутов, на которых наблюдается наиболее высокий трафик:
участки трасс М-5 «Урал» и М-12 «Восток»;
Пермь—Екатеринбург и Екатеринбург—Шадринск—Курган;
Серовский тракт;
ЕКАД и подъездный путь от Екатеринбурга до Полевского.
Кроме того, связь планируется улучшить на территории логопарка «Кольцовский», на трассах в районе СНТ Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила и в малых населенных пунктах в Белоярском, Горноуральском, Каменском, Невьянском, Полевском и Сысертском городских округах. По словам Светланы Галилеевой, соглашение позволит ускорить устранение «серых» зон.
«Покрытие региона устойчивой мобильной связью — задача, которую решаем в партнерстве с компаниями-операторами. Зачастую строительство такой инфраструктуры коммерчески невыгодно, поэтому мы упростили административные процедуры при строительстве объектов связи вблизи автомобильных дорог и ввели инвестиционный налоговый вычет, который позволяет мобильным операторам уменьшить налог на прибыль до 90%»,— рассказал губернатор.