Хостинг-провайдер ESTT второй день устраняет последствия масштабного технического сбоя

Первые сообщения о проблемах в работе ESTT появились около 04:00 мск 8 ноября, следует из данных сервиса Detector404. Пользователи жаловались на недоступность сайтов, виртуальных серверов, а также подключений по SSH и FTP. К вечеру того же дня провайдеру удалось восстановить часть клиентских серверов. Причины технического сбоя компания пока не раскрыла. В ближайшее время провайдер обещает опубликовать официальное заявление с подробной информацией об аварии и ходе восстановительных работ.