Хостинг-провайдер ESTT второй день устраняет последствия масштабного технического сбоя
Хостинг-провайдер ESTT (e-Style Telecom) восстановил значительную часть своей инфраструктуры после технического сбоя, который затронул клиентские сервисы. Виртуальные серверы постепенно запускаются, а их сетевая доступность восстанавливается, сообщили в компании.
Инженеры работают над устранением последствий аварии круглосуточно. При этом личный кабинет клиентов пока остается недоступен. В ESTT пообещали отдельно сообщить о возобновлении его работы. По вопросам функционирования серверов пользователи могут обращаться в техническую поддержку.
Первые сообщения о проблемах в работе ESTT появились около 04:00 мск 8 ноября, следует из данных сервиса Detector404. Пользователи жаловались на недоступность сайтов, виртуальных серверов, а также подключений по SSH и FTP. К вечеру того же дня провайдеру удалось восстановить часть клиентских серверов. Причины технического сбоя компания пока не раскрыла. В ближайшее время провайдер обещает опубликовать официальное заявление с подробной информацией об аварии и ходе восстановительных работ.
Вечером 8 ноября фиксировали перебои и в работе мобильного интернета. По данным Detector404, число жалоб на сбои связи резко выросло после 23:00. У части пользователей открывались только ресурсы из «белого списка». На проблемы жаловались жители Центрального, Фрунзенского, Василеостровского и Приморского районов. Перебои затронули абонентов разных операторов.