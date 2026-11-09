В Ростове определили подрядчика на обслуживание понтонного моста на Зеленый остров
В Ростове-на-Дону определили подрядчика на обслуживание понтонного моста на Зеленый остров в створе улицы 29-я Линия. Итоги электронного аукциона подвели 6 ноября.
Стартовая цена контракта составляла почти 4,5 млн рублей, однако победитель предложил выполнить работы за 530 279 рублей — в восемь с половиной раз дешевле начальной суммы. Заявку он подал 29 октября.
Всего на торги вышли два участника. Второй претендент был готов браться за работу за 532 970 рублей. Обе заявки комиссия признала соответствующими требованиям, победителя определили по наименьшей цене.
Работы разделили на три этапа. Сначала мост наведут: смонтируют трапы для машин и пешеходов, понтоны, якоря, ограждения, освещение и молниеотводы, проложат кабели — для этого понадобятся кран и катер. Затем подрядчик будет содержать переправу: осматривать подходы, настил и подмостовую зону, проверять крепления и освещение, убирать мусор и откачивать воду из понтонов. Третьим этапом осенью мост разберут.
Подрядчик обязан обеспечить безопасное и бесперебойное движение по переправе, соблюдать строительные и экологические нормы. Материалы и оборудование должны быть новыми и иметь сертификаты качества. Работать предстоит совместно с администрацией Пролетарского района, ГИБДД, МЧС и гидрометеослужбой. Завершить все работы нужно до 15 декабря 2026 года включительно.
Понтонный мост на 29-й Линии — единственный путь на Зеленый остров, популярное место прогулок и отдыха. Конструкция разборная: осенью ее демонтируют, весной собирают заново.