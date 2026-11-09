В Ростове определили подрядчика на обслуживание понтонного моста на Зеленый остров

Работы разделили на три этапа. Сначала мост наведут: смонтируют трапы для машин и пешеходов, понтоны, якоря, ограждения, освещение и молниеотводы, проложат кабели — для этого понадобятся кран и катер. Затем подрядчик будет содержать переправу: осматривать подходы, настил и подмостовую зону, проверять крепления и освещение, убирать мусор и откачивать воду из понтонов. Третьим этапом осенью мост разберут.