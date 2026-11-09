В Кабардино-Балкарии нарастили сбор картофеля на 5%
В Кабардино-Балкарии близится к завершению уборка картофеля. По данным Северо-Кавказстата, в хозяйствах всех категорий собрано более 158 тыс. тонн — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Урожайность также выросла: в среднем с одного гектара получают 230,5 центнера, что на 4% выше прошлогоднего уровня. Под культуру в республике ежегодно отводится свыше 7 тыс. гектаров, основная часть посадок приходится на хозяйства населения.
После уборки урожай отправляют на длительное хранение, что позволяет сохранить его и обеспечить реализацию в течение осенне-зимнего и весеннего периодов.