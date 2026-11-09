В Ставрополе завершили капремонт пяти кровель за 23,5 млн рублей

Подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание и сформировали уклоны для отвода дождевой и талой воды. Новое наплавляемое покрытие уложили в три слоя. Особое внимание уделили герметизации стыков со стенами и выступающими конструкциями — именно там чаще всего начинается проникновение влаги. Кроме того, восстановили вентиляционные каналы, смонтировали водостоки и установили ограждения.