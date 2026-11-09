В Ставрополе завершили капремонт пяти кровель за 23,5 млн рублей
В Ставрополе завершен капитальный ремонт пяти плоских наплавляемых кровель общей площадью более 4,4 тыс. кв. м. Стоимость работ превысила 23,5 млн рублей, сообщили в краевом Фонде капремонта.
Крыши обновили на трех девятиэтажных домах по улице Ворошилова — № 13/1, 5б и 7/3, а также на зданиях по улицам Васильева, 11 и Доваторцев, 44/1. Все дома построены в середине 1980-х годов. За десятилетия эксплуатации покрытие износилось, появились повреждения и протечки, и точечного ремонта стало недостаточно — кровли требовалось восстановить целиком.
Подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание и сформировали уклоны для отвода дождевой и талой воды. Новое наплавляемое покрытие уложили в три слоя. Особое внимание уделили герметизации стыков со стенами и выступающими конструкциями — именно там чаще всего начинается проникновение влаги. Кроме того, восстановили вентиляционные каналы, смонтировали водостоки и установили ограждения.