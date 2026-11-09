В Буйнакске готовят земельный участок для переселения жителей из оползневой зоны
Земельный участок под переселение жителей из оползневой зоны готовят в Буйнакске, сообщила пресс-служба правительства Дагестана. Чтобы использовать территорию под новое жилье, предстоит снять обременения и ограничения, которые этому мешают.
С рабочим визитом город посетил врио вице-премьера — министра имущественных и земельных отношений Заур Эминов. Для решения земельных вопросов специалисты подготовили дорожную карту.
Она предусматривает проверку состояния зданий, уточнение границ участка и оформление необходимых документов.