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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Удмуртия

СК Удмуртии завел дело из-за гибели 17-летней девушки в ДТП

Водителем был 16-летний подросток
СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело из-за гибели 17-летней девушки в дорожной аварии, сообщает пресс-служба ведомства. Она была пассажиром в автомобиле «Лада Веста», которым управлял 16-летний юноша. ДТП произошло ночью 8 ноября в Можгинском районе республики.
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ГАИ Удмуртии

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ГАИ Удмуртии

Следствие установило, что около 2:40 водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машину занесло и она перевернулась. Водитель и еще один пассажир, 19-летний молодой человек, были госпитализированы.
Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено дело о нарушении ПДД со смертельным исходом (ст. 264 УК, до 12 лет лишения свободы).