В Петербурге к вечеру 9 ноября ожидаются небольшие дожди

В понедельник, 9 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Большую часть дня осадков не будет, однако ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.