В Петербурге к вечеру 9 ноября ожидаются небольшие дожди
В понедельник, 9 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Большую часть дня осадков не будет, однако ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, в Ленинградской области — +4…+9 градусов. Дневные показатели превысят климатическую норму на 4-5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
В ночь на вторник местами ожидаются небольшие дожди. В течение дня температура воздуха в Петербурге составит около +5…+7 градусов.