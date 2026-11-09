Маршруты электричек между Туапсе и Сириусом временно скорректируют
В Краснодарском крае с 17 по 22 ноября 2026 года временно изменят маршруты части пригородных поездов и приостановят курсирование отдельных электричек. Об этом 8 ноября сообщило АО «Кубань Экспресс-Пригород».
Корректировки затронут направления Туапсе—Сириус, Туапсе—Аэропорт и Лазаревская—Роза Хутор.
В указанный период движение некоторых составов приостановят, остальные пойдут по измененным маршрутам. Это может повлиять на время отправления и прибытия поездов, а также привычные маршруты пассажиров.
Причиной изменений стали технические работы ОАО «РЖД», проводимые для ремонта железнодорожной инфраструктуры.