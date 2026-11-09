Сочинские спортсмены взяли три медали на чемпионате мира по ММА в Тбилиси
Сочинские спортсмены завоевали три награды на чемпионате мира по ММА, прошедшем в Тбилиси с 1 по 7 ноября под эгидой IMMAF. Об этом сообщили в администрации курорта.
Два золота сочинцам принесли Нарек Асоян в весе до 74,8 кг и Камилла Саулян в категории до 70,3 кг. Бронзу взяла Диана Бойко, выступавшая в весе до 65,8 кг.
Асоян тренируется в бойцовском клубе «Левша» под руководством Ашота Пащяна. Саулян и Бойко представляют спортивную школу №10 и занимаются у Агопа Топчяна.
Российская сборная в итоге увезла с турнира 24 медали: 12 золотых, три серебряные и девять бронзовых.