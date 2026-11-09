Расходы городского бюджета Шахт превысят 9,5 млрд рублей
Расходы бюджета Шахт Ростовской области на 2026 год утверждены в объеме 9,6 млрд рублей, сообщили «РБК Ростов» в городской администрации. Ранее доходы и расходы планировались в пределах 9,8 млрд рублей.
Налоговые доходы прогнозируются в размере 2,9 млрд рублей. Власти ожидают, что бюджет будет исполнен в соответствии с утвержденным планом.
Корректировка связана с изменением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета: в 2026 году они вырастут на 155,2 млн рублей, тогда как в 2027-м и 2028-м сократятся на 85,2 млн и 83,9 млн рублей соответственно.
Общая картина по годам выглядит так: в 2026 году доходы составят 9,6 млрд рублей при дефиците 18,7 млн рублей, в 2027-м — почти 10 млрд рублей, в 2028-м — 9,3 млрд рублей.