«Динамо» Махачкалы обыграло «Балтику» в 14-м туре РПЛ
Махачкалинское «Динамо» в 14-м туре Российской премьер-лиги минимально обыграло «Балтику» на выезде — 1:0. Матч прошел в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
Единственный гол забил полузащитник гостей Кирилл Зинович на 4-й минуте встречи. В концовке первого тайма форвард хозяев Брайан Хиль упустил шанс сравнять счет, не реализовав пенальти.
Победа позволила дагестанской команде прервать серию из восьми матчей без побед в чемпионате и кубке России.