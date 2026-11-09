Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

По данным ведомства, 9 ноября на территории региона местами возможны происшествия, связанные с нарушением жизнедеятельности населения — в сферах ЖКХ, энергоснабжения и других. Из-за сильных осадков и гололедицы в горных районах существует риск повреждения автодорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, а также линий связи и электропередач.