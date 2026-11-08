«Алания» сыграла вничью с «Сибирью»
Футбольный клуб «Алания» на своем поле разошелся миром с новосибирской «Сибирью» — 0:0 в матче 17-го тура Второй лиги. Встреча прошла во Владикавказе, сообщили в пресс-службе клуба.
Игра шла на встречных курсах. Команды упустили сразу несколько выгодных моментов. Ближе к концовке преимущество было у хозяев, однако гостям удалось сохранить свои ворота сухими.
Владикавказцы с 23 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Дмитрия Фомина дома сыграют с командой «Родина-2» — поединок состоится 15 ноября.