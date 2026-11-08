Четыре человека пострадали в ДТП на Ставрополье

По предварительным данным, 70-летний водитель Hyundai не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2113» и, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «ВАЗ-21074». В результате аварии пострадали 38-летний водитель и 31-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21074», 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113» и несовершеннолетний пассажир «ВАЗ-21074».