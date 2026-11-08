«Зенит» дважды не удержал победный счет

Только тут хозяева взялись за дело. Стоило им перейти на чужую половину поля, как пришел второй гол. И очень красивый. Луис Энрике недалеко от штрафной взял мяч, сместился влево и, вместо того чтобы отдать подключившемуся Карпукасу, выстрелил в дальнюю «девятку». Никто из соперников не смог помешать состояться этому шедевру. Бразилец Энрике — из тех игроков, кого порой не видно на поле, но в какой-то момент он берет игру на себя и совершает результативное действие. Так «Зенит» повел 2:1. Сергей Семак, главный тренер петербургской команды, тут же убрал с поля форварда Соболева и защитника Мантуана. Вместо них вышли защитник Игорь Дивеев и полузащитник Вендел, давно не игравший за «Зенит» из-за травмы. Сине-бело-голубые перестроились. Впереди стали действовать Глушенков и Энрике, Андраде пошел играть на правый фланг обороны, а Дивеев примкнул к другому центральному защитнику Нино.