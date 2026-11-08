«Зенит» дважды не удержал победный счет
в матче с «Ростовом»
ФК «Зенит» не смог оторваться от соперников в чемпионате России по футболу, потеряв очки в матче 14-го тура с «Ростовом». Игра, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:2. И винить в таком исходе петербуржцы могут только самих себя.
«Зенит» до матча с «Ростовом» занимал второе место в РПЛ, отставая на очко от московского «Динамо». За петербуржцами следом расположился в таблице «Спартак», имевший на очко меньше, далее шли «Краснодар» и ЦСКА: их отделяли от «Зенита» четыре очка. При этом все конкуренты сине-бело-голубых свои матчи в 14-м туре уже провели, а зенитовцам надо было обыграть дончан, чтобы выйти на первое место.
Соперник вышел на игру против петербуржцев под руководством тренера Дмитрия Кириченко. Он возглавил команду месяц назад, и с ним «Ростов» одержал в РПЛ три победы и один раз сыграл вничью. При этом 18-летний голкипер «желтых» Артем Петров не пропустил ни одного гола. Даже в сборную России на товарищеские матчи против Узбекистана и Венесуэлы вызвали больше игроков «Ростова», чем «Зенита».
Отчасти это объясняется тем, что нашу национальную команду возглавляет Валерий Карпин, ранее тренировавший «Ростов». Из «Зенита» он пригласил только полузащитника Артема Карпукаса, ярко проявившего себя в последних матчах. Максим Глушенков, другой полузащитник петербургской команды, не удостоился такой чести: Карпин сказал, что он не хочет играть за сборную. Александра Соболева тренер сборной не позвал, как он заявил, «из-за проблем со здоровьем». Однако в матче с «Ростовом» Соболев вышел на поле, и эта версия показалась липовой. Возможно, и с Глушенковым не все так, как говорит Карпин. Самое смешное, что Глушенков и Соболев до матчей 14-го тура шли в лидерах списка бомбардиров, забив по 10 голов.
Петербуржцы быстро испортили статистику вратарю «Ростова» Петрову, забив гол на 15-й минуте. После навеса со штрафного в исполнении Глушенкова головой мяч в сетку отправил капитан «Зенита» Дуглас Сантос. Это его первый гол в РПЛ сезона 2026/27. Потом на поле завязалась упорная борьба с множеством единоборств и стычек. Опасных моментов при этом почти не возникало. Только Глушенков технично бил пяткой после передачи с фланга, но голкипер гостей справился. На 38-й минуте в контратаке «Ростова» на дальний удар отважился защитник Виктор Мелехин. Тут уже вратарь «Зенита» Богдан Москвичев не сплоховал, забрав мяч намертво в красивом прыжке. Концовка тайма прошла под знаком атак хозяев. Тот же Глушенков нанес несколько опасных ударов, но начеку был вратарь гостей. «Ростов» никак не хотел сдаваться.
Более того, в начале второго тайма гости сравняли счет. Получилось это нелепо и мало вытекало из логики игры, но факт остается фактом. На левом фланге атаки нигериец Олакунле Олусегун накрутил бразильского защитника «Зенита» Густаво Мантуана, прострелил в штрафную, Москвичев отбил мяч, но тот заплелся в ногах другого защитника Кевина Андраде и вместе с ним по инерции закатился в ворота. До этого в двух матчах подряд вратарь «Зенита» Москвичев не пропускал.
Только тут хозяева взялись за дело. Стоило им перейти на чужую половину поля, как пришел второй гол. И очень красивый. Луис Энрике недалеко от штрафной взял мяч, сместился влево и, вместо того чтобы отдать подключившемуся Карпукасу, выстрелил в дальнюю «девятку». Никто из соперников не смог помешать состояться этому шедевру. Бразилец Энрике — из тех игроков, кого порой не видно на поле, но в какой-то момент он берет игру на себя и совершает результативное действие. Так «Зенит» повел 2:1. Сергей Семак, главный тренер петербургской команды, тут же убрал с поля форварда Соболева и защитника Мантуана. Вместо них вышли защитник Игорь Дивеев и полузащитник Вендел, давно не игравший за «Зенит» из-за травмы. Сине-бело-голубые перестроились. Впереди стали действовать Глушенков и Энрике, Андраде пошел играть на правый фланг обороны, а Дивеев примкнул к другому центральному защитнику Нино.
Игра перешла в эндшпиль. «Зенит» чаще владел мячом, но контратаки дончан были все еще опасны. В одной из них Мелехин нанес травму вратарю Москвичеву, столкнувшись с ним во вратарской. Почему-то судья не показал ему карточку — она стала бы для игрока «Ростова» второй. Москвичев отделался ушибом и продолжил игру.
Однако на 83-й минуте гостям все-таки удалось совершить, казалось, невозможное: забить второй гол. Снова провалилась оборона «Зенита» на правом фланге, защитник «Ростова» Андрей Лангович прострелил в штрафную, и там вышедший на замену полузащитник Иван Комаров первым успел к мячу. Ему не смог помешать ни Нино, ни Дуглас Сантос. Клуб из Петербурга снова пропустил на своем поле два гола — так было в матче с «Родиной», ЦСКА, «Ахматом». Только в игре с грозненцами «Зенит» не потерял очки. А у «Ростова» выиграть не смог — 2:2. И не оторвался от московского «Динамо» в турнирной таблице. У них по 31 очку.
Следующий матч «Зенит» проведет уже после перерыва, вызванного играми сборных, — 21 ноября в Казани против «Рубина».