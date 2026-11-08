В Махачкале на два дня отключат электричество в десяти районах города
В Махачкале 8 и 9 ноября 2026 года с 01:00 до 05:00 введут ограничения электроснабжения. Причина — работы по установке линейной ячейки для подключения водозаборного узла в поселке Ленинкент, сообщили в администрации города.
В ночь на 8 ноября обесточат 1-СШ ПС «Компас» с фидерами № 5, 7, 12, 13, 16, в ночь на 9 ноября — 2-СШ с фидерами № 14, 27, 29, 34, 37, 38.
Ограничения затронут десять районов Махачкалы: кварталы Учхоз (частично), Дачный, Влага и Родник, микрорайоны Сепараторный, Ватан, ДРСУ и Научный Городок, а также поселки Семендер (частично) и 1-й поселок. Возможны перебои и на прилегающих улицах и переулках.