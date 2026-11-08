Над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 50 дронов
Над Ростовской областью и другими регионами РФ с 8:00 до 20:00 уничтожили 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.
О работе дежурных сил ПВО отчитались в: Белгородской, Брянской, Курской областях и Республике Крым.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», утром 8 ноября обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через реку Миус в Неклиновском районе.
Дроны повредили также строительную технику — два гусеничных крана. Пострадавших в результате случившегося нет. Пока на месте работают экстренные службы, движение через мост организовано в реверсном направлении. Позднее движение перекрыли.
Днем 8 ноября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Дроны сбили в Миллеровском и Тарасовском районах. Три населенных пункта в Миллеровском районе — Сулинское, Волошинское, Титовское — остались без света, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Повреждения получил трансформатор на территории электроподстанции Сулин. Произошло возгорание. Пострадавших нет.