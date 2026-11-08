В Ростовской области за октябрь пропали без вести 118 человек
В Ростовской области в октябре зарегистрировано 118 заявок на пропавших без вести. Об этом сообщили в областном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
За месяц поисковых работ волонтерам удалось найти живыми 74 человека, еще четверо обнаружены погибшими. Поиски пяти пропавших продолжаются. Неподтвержденных заявок в отряде насчитывают десять — заявители подали сообщения об исчезновении близких и перестали выходить на связь.
Добровольцы отыскали родственников для 12 потерявшихся, четыре заявки переданы в программу «Жди меня». Личность удалось установить в отношении девяти человек.