КГИОП объявил предостережение из-за мурала с цитатой Путина в Петербурге

Изображение появилось 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Его автор — художник Филипп Дульмаченко, ранее создавший во Владивостоке мурал с портретом президента и амурским тигром. На петербургском фасаде размещена фраза «Что касается секрета семейного счастья — это любовь», которую Владимир Путин произнес на пресс-конференции в декабре 2020 года. Площадь изображения составляет около 200 кв. м. Мурал создан в рамках проекта «Счастье — это», стартовавшего в Екатеринбурге.