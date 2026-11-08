КГИОП объявил предостережение из-за мурала с цитатой Путина в Петербурге
КГИОП объявил предостережение правообладателю здания на улице в Петербурге, где разместили мурал с цитатой президента Владимира Путина. Кроме того, ГАТИ намерена провести профилактическое мероприятие из-за отсутствия согласования на размещение изображения.
6 ноября комитет по охране памятников ответил активисту Ярославу Кострову, сообщив, что правообладателю здания объявлено предостережение. В ответ господин Костров поинтересовался, при каких условиях оно может привести к штрафу или судебному разбирательству.
В КГИОП уточнили, что дом не является памятником архитектуры, однако относится к ценным рядовым объектам охраняемой среды. Ранее в СМИ сообщалось, что мурал появился на доме № 12 — памятнике регионального значения, известном как дом барона Л. К. фон Таубе. Однако, как выяснил Костров, изображение нанесено на брандмауэр соседнего дома № 14, не имеющего охранного статуса.
В ГАТИ активисту сообщили, что в городской информационной системе отсутствуют сведения о согласовании размещения мурала. «Будет решен вопрос о проведении профилактического мероприятия»,— заявили в ведомстве.
Изображение появилось 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Его автор — художник Филипп Дульмаченко, ранее создавший во Владивостоке мурал с портретом президента и амурским тигром. На петербургском фасаде размещена фраза «Что касается секрета семейного счастья — это любовь», которую Владимир Путин произнес на пресс-конференции в декабре 2020 года. Площадь изображения составляет около 200 кв. м. Мурал создан в рамках проекта «Счастье — это», стартовавшего в Екатеринбурге.
Ярослав Костров направил обращения губернатору Александру Беглову, в ГАТИ, а также в комитеты по градостроительству и архитектуре и по охране памятников. В своих запросах активист напомнил об уничтожении стрит-арта с портретом Даниила Хармса.