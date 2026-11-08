В Дагестане из-за метели закрыли три горных перевала

Сложная обстановка сохраняется и на других участках: на перевале Харами в Ботлихском районе на отрезке 0–20 км трассы «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка», а также на Гинухском перевале в Бежтинском участке и Цунтинском районе на участке 12–25 км дороги «Тлядал — Бежта — Кидеро».