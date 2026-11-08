В Ростове обновили подсветку «Звездное небо» над Соборным переулком
В Ростове-на-Дону вновь заработала световая инсталляция «Звездное небо» над Соборным переулком. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Подсветка появилась в 2016 году и за десять лет стала одной из узнаваемых точек центра города. В 2021 году гирлянду уже реконструировали после выхода из строя, однако к текущей осени износ питающей кабельной линии достиг почти 90%, а самой гирлянды — 100%, поэтому дальнейшая эксплуатация оказалась невозможной.
С 17 октября специалисты «Ростгорсвет» полностью обновили объект: заменили гирлянду, блоки питания, питающую кабельную линию и арматуру несущих тросов. Длина новой гирлянды составила 990 м, кабельной линии — 1500 м.