Челябинский «Трактор» уступил по буллитам «Автомобилисту»

Первый период прошел без заброшенных шайб. В начале второго периода нападающий «Трактора» Артемий Низамеев точным броском открыл счет. В середине двадцатиминутки преимущество хозяев льда увеличил Нейтан Легаре. На 7-й минуте третьего периода форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев отквитал одну шайбу, еще через 40 секунд Александр Кадейкин сравнял счет. Основное время закончилось со счетом 2:2.