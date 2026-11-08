Челябинский «Трактор» уступил по буллитам «Автомобилисту»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на домашнем льду встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Первый период прошел без заброшенных шайб. В начале второго периода нападающий «Трактора» Артемий Низамеев точным броском открыл счет. В середине двадцатиминутки преимущество хозяев льда увеличил Нейтан Легаре. На 7-й минуте третьего периода форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев отквитал одну шайбу, еще через 40 секунд Александр Кадейкин сравнял счет. Основное время закончилось со счетом 2:2.
В дополнительное время команды не смогли изменить счет, и судьба матча решалась в серии буллитов. Удачливее оказались игроки «Автомобилиста», решающий бросок на счету Артема Каштанова. 3:2 — победа «Автомобилиста».
«Трактор» после 24 проведенных игр набрал 24 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.