Пожар на территории НПО «Спецматериалов» во Фрунзенском районе локализовали
Пожар на территории предприятия по производству снаряжения и боеприпасов во Фрунзенском районе Петербурга локализовали. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
Возгорание произошло днем 8 ноября в ангаре на Нефтяной дороге. Площадь пожара составила 300 кв. м. Над зданием поднялся столб дыма, на месте работали пожарные подразделения.
По указанному адресу расположено АО «НПО Спецматериалов», которое производит бронежилеты, военную экипировку и оборудование для борьбы с терроризмом.