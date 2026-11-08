Ставропольский Россельхозцентр зафиксировал рост численности мышевидных грызунов
Ставропольский филиал Россельхозцентра сообщает о повышенной численности мышевидных грызунов в крае. Заселение выявили на площади 1508,7 тыс. га, средняя численность составляет 27,4 жилой норы на гектар. По оценке специалистов, популяция вредителей растет быстрее обычного — этому способствуют благоприятная погода и богатая кормовая база.
Максимальная концентрация грызунов сейчас приходится на пастбища и места резервации, однако вредители активно мигрируют на сельхозугодья. Более трети заселенной площади занимают посевы озимых зерновых ранних сроков сева с дружными всходами. Молодые растения наиболее уязвимы к повреждениям и требуют особой защиты.
Там, где численность грызунов достигла экономического порога вредоносности, проводятся обработки. Истребительные мероприятия уже выполнили в 24 районах края.