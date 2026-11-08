Ставропольский Россельхозцентр зафиксировал рост численности мышевидных грызунов

Максимальная концентрация грызунов сейчас приходится на пастбища и места резервации, однако вредители активно мигрируют на сельхозугодья. Более трети заселенной площади занимают посевы озимых зерновых ранних сроков сева с дружными всходами. Молодые растения наиболее уязвимы к повреждениям и требуют особой защиты.