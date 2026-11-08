Главные новости за неделю 2–8 ноября. Кавказ
Четверо детей из детского сада №19 Кисловодска находятся на больничном с признаками вирусного заболевания, при этом информация о распространении вируса Коксаки отсутствует. «У детей признаки вирусного заболевания, не исключена энтеровирусная инфекция. Был проведен осмотр, назначено лечение. Специфического лечения нет, поэтому дети получают симптоматическую терапию, всем рекомендован осмотр инфекциониста»,— сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Ставропольского края.
Структура кабинета министров Дагестана будет изменена в ближайшее время, сообщил глава республики Федор Щукин в своих соцсетях. Как сказано в сообщении, в пятницу предложения об изменении структуры регионального кабмина Федору Щукину представил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов.
На фармацевтическом предприятии «Эском» в Ставрополе загорелся склад с тарой. Это второй пожар на территории концерна за неделю.
В Кисловодске на продажу выставили объект культурного наследия муниципального значения — «Мужская гимназия купца И. В. Сильникова». Лот включает право аренды земельного участка площадью 1,3 тыс. кв. м и право собственности на здание площадью около 1,2 тыс. кв. м. Начальная цена — 237,5 млн руб.
Советский районный суд Махачкалы 4 ноября 2026 года рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех жителей Дагестана. Их подозревают в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — преступление квалифицировано по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд, изучив материалы и выслушав мнения сторон, удовлетворил ходатайства и заключил подозреваемых под стражу сроком на один месяц и 28 суток — по 1 января 2027 года включительно.
Бывший муж 34-летней Динары Алхасовой, убитой в Дагестане, признался, что нанес ей смертельные ножевые ранения. По его словам, он вызвал бывшую супругу под видом пассажира женского такси, а после нападения перенес тело в другую машину.
В Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ) местной жительницы, пропавшей 30 октября. По подозрению в причастности к преступлению задержаны два человека.
В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю опровергли слова главы Ставрополя Ивана Ульянченко о ликвидации возгорания на промышленном предприятии. По данным ведомства, тушение продолжается.
Исполняющая обязанности первого заместителя председателя правительства Ставропольского края Ольга Тимофеева возглавила краевую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.